شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجارات فى وادى الأردن تزامنا مع الهجوم الإيرانى على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة رويترز، إن دوي انفجارات قد سمع فى وادي الأردن تزامنا مع الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف الجيش، أن "جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قيادة الجبهة الداخلية وزعت، في الدقائق الأخيرة، إرشادات للنجاة في أجزاء مختلفة من إسرائيل، مشيراً إلى أن جميع المدنيين في الملاجئ بعد إطلاق الصواريخ من إيران.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "دوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى".