شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى عملية قطارات يافا إلى 8 إسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، الثلاثاء، ارتفاع قتلى هجوم فلسطينيين اثنين على محطة قطارات في يافا إلى ثمانية قتلى.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن 10 إسرائيليين أصيبوا في حادث إطلاق نار بمدينة يافا المحتلة.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن هناك حوالي 10 سقطوا في مكان الحادث، وأضافت: "على ما يبدو أن اثنين نفذا الهجوم بإطلاق النار".

وقامت السلطات الطبية التي وصلت إلى المكان بتقديم العلاج لعدد من الجرحى، بينهم 4 أشخاص في حالة حرجة.

وتشهد إسرائيل حالة من التأهب القصوى، بسبب الحرب التى تشنها على لبنان و قطاع غزة.

من ناحية أخرى، أصدرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تنبيها عالي المستوى لموظفيها وأمرتهم بالعودة إلى منازلهم والاستعداد لدخول الملاجئ، بحسب الإذاعة العبرية.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء في إسرائيل، الثلاثاء، عن حالة الطوارئ بسبب عدد المصابين الكبير في عملية إطلاق النار بمحطة قطارات يافا "تل أبيب".

أكدت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، الثلاثاء، ارتفاع قتلى هجوم فلسطينيين اثنين على محطة قطارات في يافا إلى ثمانية قتلى.