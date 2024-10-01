شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخ على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ما لا يقل عن 102 صاروخ تم إطلاقهم من إيران، موضحة أن صفارات الإنذار تدوي في القدس ومحيطها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن جميع المدنيين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قيادة الجبهة الداخلية وزعت، في الدقائق الأخيرة، إرشادات للنجاة في أجزاء مختلفة من إسرائيل، مشيراً إلى أن جميع المدنيين في الملاجئ بعد إطلاق الصواريخ من إيران.