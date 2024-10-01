شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد: لا أحد فوق القانون.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، الرئيس السيسى يلتقى أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.. ويؤكد: لا أحد فوق القانون.. الرئيس يؤكد التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية لترسيخ سيادة القانون أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية يعربون عن تقديرهم للرئيس لحرصه الدائم على صون مكانة القضاء.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ الرئيس السيسى يلتقى أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.. ويؤكد: لا أحد فوق القانون.. الرئيس يؤكد التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية لترسيخ سيادة القانون أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية يعربون عن تقديرهم للرئيس لحرصه الدائم على صون مكانة القضاء

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