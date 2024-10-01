شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى: سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أى هجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحرس الثورى الإيراني، قبل قليل، عن أنه سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أى هجوم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قد قالت إنه تم إطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخا من إيران وصفارات الإنذار تدوى فى جميع أنحاء إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الإسرائيلية تعترض المسيرات و الصواريخ الإيرانية فى سماء تل أبيب.



إيران تشن هجومًا صاروخيًا على إسرائيل



تحليق القذائف فوق الجليل الأعلى شمال إسرائيل