شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 10 إسرائيليين بإطلاق نار فى مدينة يافا المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن 10 إسرائيليين تعرضوا للقتل والإصابة في حادث إطلاق نار بمدينة يافا المحتلة.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن هناك حوالي 10 سقطوا في مكان الحادث، وأضافت: "على ما يبدو أن اثنين نفذا الهجوم بإطلاق النار".

وقامت القوات الطبية التي وصلت إلى المكان بتقديم العلاج لعدد من الجرحى، بينهم 4 أشخاص في حالة حرجة.

وتشهد إسرائيل حالة من التأهب القصوى، بسبب الحرب التى تشنها على لبنان وقطاع غزة.

من ناحية أخرى، أصدرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تنبيها عالي المستوى لموظفيها وأمرتهم بالعودة إلى منازلهم والاستعداد لدخول الملاجئ، بحسب الإذاعة العبرية.