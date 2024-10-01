شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل فى مواجهة الهجمات الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

‏قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل فى مواجهة الهجمات الإيرانية الصاروخية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأفاد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى اجتماع مع نائبته هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة خطط إيران للهجوم على إسرائيل.