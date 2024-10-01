شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية شرق موقع البحرى بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبناني قبل قليل، عن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية شرق موقع البحري برشقة صاروخية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد نشرت فيديو اليوم، الثلاثاء، يبرز سقوط صاروخ أطلقه حزب الله على شارع رقم 6 في كفار سابا (تل أبيب الكبري)، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح متوسطة جراء الرشقة الصاروخية لحزب الله اللبناني.