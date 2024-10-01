تعيين الدكتور أحمد حمد نائب لرئيس جامعة مصر للمعلوماتية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، تعيين الدكتور أحمد حمد، نائبا لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والذي بدوره سيشرف على تطبيق الاستراتيجية الأكاديمية للجامعة والتي تعتمد على تعزيز مجالات الابتكار وقيم التطور والإبداع، وتعظيم دور البحث العلمي المرموق وبرامج علوم المستقبل، مما جعل جامعة مصر للمعلوماتية منذ تأسيسها منارة أكاديمية مرموقة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، تماشياً مع تطلعات رؤية مصر 2030.

ويشار إلى أن الدكتور أحمد محمد حمد، حاصلا على دكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة أورساي بفرنسا عام 1981 في مجال تحليل الأنظمة الإلكترونية، ولديه أكثر من 70 ورقة بحثية في المؤتمرات والدوريات الدولية والمحلية في مجالات مختلفة من تكنولوجيا المعلومات.

وحصل الدكتور أحمد حمد، على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة في مايو 1971، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ودبلوم الدراسات العليا في أنظمة الطيران (إلكترونيات الطيران) من الكلية الفنية العسكرية عام 1972، بالإضافة لماجستير العلوم في أنظمة إلكترونيات الطائرات من جامعة برنو، تشيكوسلوفاكيا عام 1977.

وقدمت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة إلى الدكتور أحمد حمد لتوليه منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مؤكدة على أنه قيمة علمية وقامة وأكاديمية مرموقة سوف تكون إضافة قوية للجامعة، لنعمل سوياً وفق الاستراتيجية الحاكمة للجامعة والتي تستهدف الوصول إلى الترتيبات المتقدمة في التصنيفات العالمية طبقاً لما تمتلكه الجامعة من إمكانيات تمكنها من ذلك.

من جهته أشار الدكتور أحمد حمد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إلى سعادته بتولي هذا المنصب وانضمامه إلى هذا الكيان الأكاديمي المرموق كونه يحمل اسم مصر ومتخصص في المعلوماتية بكافة أفرعها، والمعبر عن الرؤية الثاقبة للمستقبل. موضحاً أهمية وفاعلية الدور الذي تقدمه الجامعة في بناء أجيال مجهزة بالعلوم الحديثة لتصبح فيما بعد حملة مشاعل التنوير المعلوماتي بعد أن يكونوا مشاركين في تحويل الرؤية إلى واقع.

وأكد حمد أن رسالة الجامعة لإعداد قادة المستقبل للقطاع التكنولوجي تتحقق بشكل كبير، فهذه الأولوية تتجسد من خلال المستوى المرموق والرفيع للتعليم وتفاني أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في العطاء.

ويملك الدكتور أحمد حمد رصيداً حافلاً من الإسهامات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية والتي من أبرزها

أستاذ متفرغ لنظم الحاسبات بجامعة عين شمس

أستاذ مساعد في الأنظمة الإلكترونية، 1989.

أستاذ في الإلكترونيات الرقمية، 1997.

عضو مدى الحياة في جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE .

عضو منذ عام 2005 في جمعية ACM

رئيس قسم الكترونيات الطائرات بالكلية الفنية العسكرية 1992-1996.

أستاذ في قسم نظم الحاسبات، كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة عين شمس، في مايو 1998.

وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث، وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب, وكيل الكلية لشؤون البيئة والمجتمع في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس (سبتمبر 1998 – نوفمبر 2004 ).

عميد كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة 6 أكتوبر (نوفمبر 2004 – نوفمبر 2008).

عميد كلية المعلوماتية وعلوم الحاسب بالجامعة البريطانية في مصر (ديسمبر 2008 – أكتوبر 2014).

انتخب ممثلاً للمنطقة العربية في تقرير الرصد العالمي للتعليم العالي التابع لليونسكو لعامي 2016 و2017.

شغل الأستاذ الدكتور أحمد حمد منصب رئيس الجامعة البريطانية في مصر خلال الفترة من (أكتوبر 2014 – فبراير2021)، كما تولى منصب نائب رئيس جامعة الحياة بالقاهرة (سبتمبر 2022 - فبراير 2023)، وشغل أيضاً منصب رئيس جامعة الريادة خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2023.