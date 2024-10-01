شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يستقبل وفدا من نادى قضاة جنوب سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد رفيع المستوى من نادى قضاة جنوب سيناء برئاسة المستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادى قضاه جنوب سيناء، فضيلةُ الدكتور نظير عياد -مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم.

حضر اللقاء المستشار سامح عبد الوهاب سكرتير عام نادى قضاة جنوب سيناء والمستشار رضا سالمان نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادى قضاه جنوب سيناء والمستشار عزت سمير رئيس محكمة الجنايات.

جاء اللقاء لتعزيز أواصر التعاون بين نادى قضاة جنوب سيناء ودار الإفتاء المصرية، واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك فى المجال القضائى والديني.

وخلال اللقاء، قدم المستشار سامح عبد الوهاب سكرتير عام نادى قضاة جنوب سيناء وأعضاء الوفد التهانى لفضيلةُ الدكتور نظير عياد بمناسبة توليه منصب مفتى الجمهورية متمنين له التوفيق والسداد فى مهامه.

وأكَّد سكرتير عام نادى قضاة جنوب سيناء عمقَ العَلاقات التاريخية التى تربط بين القضاة ودار الإفتاء المصرية، مشيدًا بدَورها فى نشر الإسلام الوسطى والاعتدال والتصدى للفتاوى التكفيرية ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب على المستوى الإقليمى والدولى، وما تتميز به من منهجية علمية منضبطة فى الفتوى وتوعية كافة فئات المجتمع من خلال الأفكار البناءة والعمل على تجديد الخطاب الدينى وفق لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح سكرتير عام نادى قضاة جنوب سيناء أن المؤسسة القضائية خاضت حربا كبيرة بجانب مؤسسات الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الوطن ودفعت ثمنا هائلا فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين وظلت فى محرابها صامدة من أجل تحقيق العدالة والقصاص العادل لكل شهداء الوطن الذىن روت دمائهم الأرض المصرية من أجل الحفاظ عليها.

وأشار سكرتير عام نادى قضاة جنوب سيناء والوفد المرافق إلى أن هدف القضاة هو العمل تحقيقًا للعدالة الناجزة والتى تسهم فى تحقيق مصلحة المواطن وترسيخ الشعور بالعدالة.

كما أبدى الوفدُ القضائى من نادى قضاة جنوب سيناء رغبتَه فى الاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية وتعزيز التعاون العلمى بين المؤسستين.

ومن جانبه أعرب الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية عن اعتزازه بقضاة مصر وتقديره للدور الوطنى الذين يقدمونه لخدمة مصر وشعبها وشدد على أهمية التعاون الوثيق بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسة القضائية.

وأضاف الدكتور نظير عياد -مفتى الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية حريصة على حسن التواصل ووجود قنوات متاحة مع القضاة، معربًا عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التى تبذلها السلطة القضائية فى سبيل الحفاظ على النظام القانونى وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة بجميع صورها فى المجتمع.

كما أشاد بالأداء المتميز، والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم، بشكل فعال يسهم فى إنجازات الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



جانب من اللقاء (1)



جانب من اللقاء (1)



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)