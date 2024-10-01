شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يحصدون المركز الأول بدورة الألعاب الجامعية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن فوز طلاب الجامعة المركز الأول باكتساح في دورة الألعاب الجامعية الأفريقية التي أقيمت الأسبوع الماضي في لاجوس، نيجيريا، حيث تنافسوا مع 70 جامعة من 35 دولة أفريقية في دورة 2024 وحققوا نتائج حصدوا 81 ميدالية، منهم 46 ميدالية ذهبية و27 فضية و 8 برونزية متقدمين على الجامعتين المنظمتين للبطولة وهما جامعة ولاية لاجوس وجامعة لاجوس اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي، وكذلك على جامعة غانا و جامعة الدراسات التنموية المحتلين المركزين الرابع والخامس. يقول شريف عريان، مدير النشاط الرياضي بالجامعة، "نحن فخورون للغاية بطلابنا لإنجازهم المتميز في دورة الألعاب الجامعية الأفريقية الحادية عشرة هذا العام. فهذا هو فوزنا الثاني بعد حصولنا قبل عاميين على المركز الأول في الدورة العاشرة التي أقيمت في كينيا وهو أمر يسلط الضوء على العمل الجاد والتفاني والروح المعنوية العالية للطلاب. فهذا الإنجاز ليس احتفالاً بالتميز الرياضي فحسب، بل أيضاً بالمجتمع النابض بالحياة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي يدعم رياضيينا في كل خطوة على الطريق."

حقق فريق الجامعة- المكون من 28 رياضي- ميداليات في الجودو والتايكوندو والتنس وتنس الطاولة والسباحة والشطرنج والكاراتيه. سيطر لاعبو السباحة على مجريات الأمور في مسابقات السباحة حيث حصدوا 39 ميدالية ذهبية و28 فضية و7 برونزية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الدورة أول مشاركة دولية للجامعة الأمريكية بالقاهرة في الكاراتيه وحصول الطالب المشارك على الميدالية الذهبية.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة شاركت مرتين في دورة الألعاب الجامعية الأفريقية حيث كانت الأولى في نيروبي بكينيا عام 2022 حيث أحتل طلاب الجامعة المركز الأول بإجمالي 68 ميدالية منهم 29 ذهبية و22 فضية و18 برونزية مما ساهم في احتلال مصر المركز الأول في ترتيب الميداليات للبلاد. وهذا العام عادت الجامعة الأمريكية بالقاهرة للمنافسة في لاجوس نيجيريا وواصلت الانتصارات الرياضية.

تعد دورة الألعاب الجامعية الأفريقية، والمعروفة أيضًا باسم ألعاب اتحاد الجامعات الأفريقية، حدث أفريقي رائد متعدد الرياضات ينظمه اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين. أقيمت أول دورة للألعاب عام 1975 في أكرا، غانا.