شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يبحث مع السفيرة الأمريكية سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني.

يأتى ذلك في ضوء اللقاءات المتعدده التي يعقدها وزير الطيران المدنى مع سفراء دول العالم لدي جمهورية مصر العربية لتطوير العلاقات المشتركة وتعزيز جهود التعاون في مجال الطيران المدني، وفي بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بالسفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، مؤكدًا على قوة العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات؛ مشيدًا بالتعاون الفعال مع إدارة أمن النقل الأمريكي TSA وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) لجهودهما في دعم مجال أمن الطيران، وكذلك فى مواجهة الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير النظامية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب الإستفادة من خبراتهما المتقدمة في مجال تطوير المنظومة الأمنية بالمطارات، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية فى مجالات تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات والبضائع على أعلى المستويات ووفقًا للمعايير الدولية المُطبقة فى هذا الشأن، معربًا عن تطلع الوزارة وشركاتها التابعة إلى مزيد من أوجه التعاون وتقديم سُبل الدعم اللازم من الجانب الأمريكي، بما يسهم في تطبيق أحدث التقنيات فى هذا المجال.

ومن جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدة بالتقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال الطيران المدني، مؤكدة حرص الولايات المتحدة الأمريكية على دعم جهود مصر فى تطوير هذا القطاع الحيوى الهام، حيث اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على مواصلة الجهود التنسيقية والتعاون المشترك بما يُسهم في تحقيق عوائد إيجابية للجانبين ، ويعزز من مكانة صناعة الطيران المدني المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.