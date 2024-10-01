شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك: تلقى 17934 شكوى من المواطنين خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جهاز حماية المستهلك الإنفوجراف الشهري " حول أهم الأنشطة التي قام بها رئيس الجهاز، وحصاد الشكاوي والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي، والحملات الرقابية التي قام بها الجهاز ، وذلك خلال النصف الثاني من سبتمبر في الفترة من 16- 30 سبتمبر ،حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي .

-استقبل ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ،المهندس محمد شمروخ ، لمناقشة آلية عمل شكاوي المستهلكين بين الجهازين، وكذلك بحث الملفات ذات الإهتمام المشترك .

- واتفق الطرفان خلال اللقاء علي :

- تبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

- تنسيق التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوي المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوي بين الجانبين ،وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الإتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل.

وقام ابراهيم السجيني " رئيس الجهاز " بزيارة لمقر حزب الشعب الجمهوري بالقاهرة الجديدة، لعقد ندوة حول دور الجهاز في ضبط الأسواق وأسعار السلع، جاء ذلك بحضور قيادات الحزب و السادة أعضاء مجلسي النواب والشيخ وكذا أمناء الأمانات المركزية ،للحديث عن دور الدولة في الإجراءات المُتخذة في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، وكذا جهود جهاز حماية المستهلك في الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق والسيطرة علي أسعار السلع، لاسيما السلع الإستراتيجية .



ثانياً:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز》:



- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 17934 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال سبتمبر الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها ، كما تلقي في ذات الفترة عدد 105 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي لإدارات (الرقابة علي الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات ) والتي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ثانيا :《الرقابة وضبط الأسواق وأسعار السلع 》:

- حملات رقابية مٌكبرة ومٌوسعة يشنها جهاز حماية المستهلك علي مدار الساعة من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بقطاع القاهرة الكبري بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية ) خلال سبتمبر الماضي ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.



وأسفرت الحملات علي مستوي المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات خلال النصف الثاني من سبتمبر الماضي عن الآتي :

1-شن 426 حملة رقابية مكبرة

2- المرور علي عدد 6075 منشأة تجارية

3- تحرير 1676 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).

4- وجائت مضبوطات السلع الغذائية علي النحو التالي :

- 6.410 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 18.516 طن دقيق (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )

- 9.973 طن لحوم وأسماك ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 11.015طن أرز ومكرونة (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )

- 1680 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

- 82419 وحدة معلبات ( مجهول المصدر )

5- وجائت مضبوطات السلع غير الغذائية علي النحو التالي :

- 6271 عبوة تبغ ومشتقاته ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 4631 وحدة مبيدات وأدوية بيطيرية ( غير صالحة للإستهلاك )

- 898 وحدة مستلزمات طبية ( مجهول المصدر )

- 5800 وحدة منتجات ورقية ( مجهولة المصدر )

3688 وحدة أدوية ( غير مدون عليها أية بيانات )

- 5 طن أسمدة (مجهولة المصدر )

- 8.120 طن مواد بناء ( مجهولة المصدر )

- 2.770 طن منظفات (مجهولة المصدر )

- 4.700 طن أعلاف (مجهولة المصدر )

- 2079 لتر مواد بترولية ( مجهولة المصدر ).

وأشار ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك" ، إلي أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

لافتاً إلي أن حملات الجهاز الرقابية على الأسواق تستهدف ضبط الأسواق ورصد أية ممارسات سلبية غير منضبطة، وكذا التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة والتأكد أيضاً من وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية بعد استقرار الأسعار عالميا ومحليا .لافتا في هذا الصدد ، إلي أن هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية بالأسواق ، وضبط الأسواق وأسعار السلع ، خاصة السلع الإستراتيجية.

- وفى هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك فى الرقابة وله دور فى إنضباط الأسعار، مشيراً إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذى يقوم به المواطن فى التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة ، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة فى الأسواق.



- ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا.