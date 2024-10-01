شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يبحث مع محافظ الإسماعيلية تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف "بداية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى مديرية عمل محافظة الإسماعيلية لتفقد سير العمل داخل "المديرية"، ومركزى التدريب المهنى الثابت والمتنقل، والتعرف بشكل ميدانى على كافة الخدمات المُقدمة للمواطن.

وقبل زيارته إلى "المديرية"، التقى الوزير جبران مع محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال، حيث تناقشا فى بعض الملفات المُشتركة، والخاصة بمنظومة التدريب المهنى، وتوفير فرص العمل للشباب، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وحماية ورعاية ودعم العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أكدا "الوزير" و"المحافظ"، على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة، فى إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

كما أكد الوزير جبران حرص الوزارة على التنسيق مع الشركات والمصانع داخل محافظة الإسماعيلية، للتعرف على إحتياجاتها من فرص العمل، والقيام بتدريب شباب المحافظة على تلك الإحتياجات، من خلال مركز التدريب المهنى، والوحدة التدريبية المتنقلة بالمحافظة، فى كل المجالات المطلوبة لسوق العمل، موضحًا أهمية توثيق هذا التعاون من خلال بروتوكولات مُشتركة مع هذه الشركات..من جانبه أثنى المحافظ على جهود ودور الوزارة فى مجالات التدريب من أجل التشغيل، وعن إستعداد المحافظة على التعاون الكامل لتنفيذ رؤية وزارة العمل فى تلك المجالات، وغيرها من "الأهداف المشتركة".

وتفقد الوزير خلال جولته مقر مديرية العمل بالمحافظة، حيث إستقبله حسن رداد مدير المديرية، ووجه بالإستمرار فى التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم، وتقديم الخدمات لهم بشكل عاجل ومتطور، حيث إلتقى مع عددِ من المواطنين، واستمع إليهم، فيما يخص طريقة التعامل معهم خلال تلقيهم الخدمات من إستخراج كعب عمل، وخلافه، ووجه الوزير بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للتطوير، خاصة تحديث أجهزة الحاسب الألى، وأثنى على مركز تقديم الخدمات الجماهيرية بالمديرية، وتجول داخل بعض الإدارات، وحث العاملين على المزيد من الجهد والعمل بإخلاص.

كما تفقد الوزير مركز التدريب المهنى الثابت، بمدينة المستقبل، ووحدة التدريب المهنى المُتنقلة بالمكتبة العامة بالإسماعيلية، ووجه بأهمية تكثيف الجهود، والإعلان عن دورات تدريبية مجانية، والإستفادة من الإمكانيات الهائلة التى يتميز بها مركز التدريب المهنى الثابت، خاصة ورش الميكانيا، والنجارة، والخياطة.

والمساحة، وتدريب الخريجين الجُدد، والشباب على هذه المهن، وغيرها، والاهتمام بتحديث وتطوير الأدوات التدريبية داخل هذا المركز، لتتماشى مع إحتياجات الشركات، خاصة فى مجالات المقاولات والبناء والتشييد، كما أكد الوزير خلال جولته داخل وحدة التدريب المتنقلة بمكتبة الإسماعيلية على التوسع فى عمليات التدريب المهنى على مهن: الخياطة والتطريز، وغيرها وذلك بالتعاون مع "المحافظة" و"المكتبة".