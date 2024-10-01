شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فريق خبراء"ساج" يخطط لوقف استخدام لقاح شلل الأطفال الفموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها أبرزت ما جاء في اجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لفريق الخبراء "ساج "بشأن التحصين واللقاحات، والذى عقد اجتماعه اليوم الموافق 1 أكتوبر، موضحة، إنها تخطط لوقف استخدام لقاح شلل الأطفال الفموى ثنائى التكافؤ.

وقالت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للخبراء في مجال التحصين، إن فريق الخبراء الاستشاري العلمي المعني باللقاحات (SAGE) ساج عقد اجتماعه نصف السنوي العادي في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر، لمناقشة، من بين أمور أخرى، التوصيات بشأن الاستراتيجيات واستخدام مجموعة من اللقاحات للوقاية من الأمراض المعدية بما في ذلك فيروس المخلوي التنفسي والكوليرا وشلل الأطفال واللقاح الشامل ضد الحصبة الألمانية.

تم الإعلان عن توصيات فريق الخبراء الاستشاري العلمي ومناقشتها في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر، وقد تم نشر التقرير الكامل في السجل الوبائي الأسبوعي في 6 ديسمبر 2024، وتعتبر صياغة التقرير الكامل نهائية.

أبرز النقاط..

لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) ..

توصي SAGE ساج بإدخال التحصين السلبي (تطعيم الأم وإعطاء الأجسام المضادة وحيدة النسيلة للرضع) للوقاية من مرض الفيروس المخلوي التنفسي الشديد لدى الرضع في جميع البلدان، بالنسبة للدول التي تقرر استخدام لقاح الأم للوقاية من مرض الفيروس المخلوي التنفسي الشديد لدى الرضع، توصى لجنة الخبراء ساج SAGE بجرعة واحدة من اللقاح في الثلث الثالث من الحمل.

اللقاح العالمي للحصبة الألمانية..

ناقشت مجموعة الخبراء الاستشارية التوصية الحالية لمنظمة الصحة العالمية التي تتطلب عتبة تغطية عتبة بنسبة 80% باللقاحات المحتوية على الحصبة كشرط لإدخال لقاح الحصبة الألمانية (RCV)، وأوصت برفع هذه العتبة.

شلل الأطفال ..

أعربت مجموعة الخبراء الاستشارية عن دعمها للتخطيط من أجل وقف استخدام لقاحات فيروس شلل الأطفال الفموية الثنائية التكافؤ (bOPV) على مستوى العالم، وأيدت الإطار السياسي المتطور والمحفزات ومبادئ تصنيف المخاطر في البلدان من أجل وقف استخدام لقاح فيروس شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ، مشيرة إلى أن المزيد من العمل على الخطة جار.

تلقت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية والتقنية ساج (SAGE) تحديثًا عن الوضع الحالي لحالة الطوارئ الصحية العامة المستمرة المثيرة للقلق الدولي (PHEIC) والتقدم المحرز في تنفيذ توصياتها من ورقة موقف منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح جدرى القرود mpox المنشورة في أغسطس 2024.

التغطية التحصينية ..

زادت التغطية العالمية لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) بشكل كبير في عام 2023، ويتم الآن استخدام لقاحات الملاريا في 13 دولة أفريقية، مع إدخالها إلى دول إضافية في عامي 2024 و2025.

أجندة التحصين 2030 ..

في حين ظلت اتجاهات تغطية التطعيم وتطعيم الأطفال بدون جرعات ثابتة أو شهدت تراجعاً في العديد من مناطق منظمة الصحة العالمية، إلا أن هناك بلداناً نموذجية تحافظ على تغطية عالية، ويبدو أن الإرادة السياسية العالية وعمليات المساءلة القوية على المستويات دون الوطنية من السمات المشتركة في مثل هذه البلدان.

أبرز الأحداث..

وقال التقرير، إنه في عام 2023، وعلى الرغم من علامات التعافي، لا تزال تغطية التحصين العالمية أقل من مستويات ما قبل الجائحة، كما ارتفع عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح منذ عام 2022 ليصل إلى 14.5 مليون طفل.

يعيش 55 % من الأطفال الذين لا يتلقون جرعات لقاحية في 31 دولة، وكثير منهم في بيئات هشة ومتأثرة بالصراعات وضعيفة.

وكانت الاتجاهات غير متساوية عبر المناطق وبين البلدان؛ فعلى المستوى الإقليمي، لوحظ انخفاض في عدد الأطفال الذين لم يتلقوا جرعات صفرية فقط في المنطقة الأفريقية ومنطقة الأمريكتين.

تم الإبلاغ عن تفشي مرض الحصبة على نطاق واسع ومزعج في 57 دولة في عامي 2023 و2024 على الرغم من الجهود المبذولة لسد فجوات المناعة من خلال الحملات، مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز تقديم التحصين الروتيني.

ورغم هذه النكسات، هناك أمثلة مشجعة على النجاح في بعض البلدان. فقد زادت التغطية العالمية لفيروس الورم الحليمي البشري بشكل كبير في عام 2023، وأصبحت لقاحات الملاريا قيد الاستخدام الآن في 13 دولة أفريقية، ومن المقرر تقديمها إلى دول إضافية في عامي 2024 و2025.

في تشكيل مستقبل برامج التحصين، يجب معالجة التوتر المستمر بين تعزيز تقديم التحصين الروتيني من خلال تعزيز الأنظمة ونهج الرعاية الصحية الأولية والحاجة إلى التصرف بسرعة لمعالجة خطر تفشي الأمراض في بيئات FCV التي تتطلب نهج الحملة الرأسية بشكل شامل.

تحديث من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"..

يدعم تمويل جافي البلدان التي تحتاج إلى التطعيم التعويضي للعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف تقليل عدد الأطفال الذين لا يحصلون على جرعة صفرية.

وعلى الرغم من تنشيط برامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري وتحسين التغطية من خلال اعتماد جدول الجرعة الواحدة الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، فإن هدف التغطية المتمثل في الوصول إلى 87 مليون فتاة بحلول عام 2025 قد لا يتحقق بسبب نقص الإمدادات.

تمت الموافقة على استراتيجية Gavi جافى في يونيو 2024 وتهدف إلى حماية 500 مليون طفل وتجنب أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في الفترة 2026-2030، بالشراكة مع شركاء التحالف، تدعم منظمة جافي الاستجابة للأوبئة وتفشي الأمراض من أجل توفير الوصول إلى لقاحات جدرى القرود mpox للاستجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بقاح mpox والتي تثير قلقًا دوليًا.

في عام 2024، تقدم جافى GAVI لقاحات ضد 20 مرضًا معديًا، تتضمن استراتيجية الاستثمار في اللقاحات استثمارات مبدئية للقاحات ضد السل، والمكورات العنقودية من المجموعة B ، والتهاب الكبد E، وجدرى القرود .

