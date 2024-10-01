شكرا لقرائتكم خبر عن غارة ثانية لجيش الاحتلال تستهدف مبنى قرب دوار الجندولين ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة ثانية استهدفت مبنى قرب دوار الجندولين بالضاحية الجنوبية ببيروت، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

ومن جهته قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن سيارات الإسعاف تتوافد على موقع القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أكد مراسل القاهرة الإخبارية، على وجود استنفار أمني في منطقة الجناح التي قصفها جيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت.