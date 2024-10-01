شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق لبحث التطورات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، جرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التشاور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان.