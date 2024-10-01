شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطالب موظفيها فى إسرائيل بدخول الملاجئ تحسبا لهجوم إيرانى قريب والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تنبيها عالي المستوى لموظفيها وأمرتهم بالعودة إلى منازلهم والاستعداد لدخول الملاجئ، بحسب الإذاعة العبرية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت مثل هذا الأمر قبل الهجوم الصاروخي الإيراني الذي حدث في أبريل الماضي.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "قبل قليل أبلغنا شركاؤنا في الولايات المتحدة انهم يرصدون استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل في الوقت الزمني القريب".



وأضاف في بيان: "في هذه لمرحلة لم نرصد اي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من ايران. لقد تعاملنا مع مثل هذه التهديدات في الماضي وسوف نتعامل معها في هذه المرحلة أيضًا، يجب مواصلة الانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية".



وأكد أن "أنظمة الدفاع الجوي التي نمتلكها مستعدة بشكل كامل وطائرات سلاح الجو تكثف طلعاتها في الجو. نحن في ذروة استعدادنا هجوميًا ودفاعيًا".