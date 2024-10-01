شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قبل قليل، جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ ضربة "دقيقة" في العاصمة اللبنانية بيروت، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد طلب من الإسرائيليين الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

ومن جهته أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، أن هناك معلومات أولية عن غارة جديدة على الضاحية الجنوبية.