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جيش الاحتلال يعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" فى بيروت

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شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 05:36 م

أعلن قبل قليل، جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ ضربة "دقيقة" في العاصمة اللبنانية بيروت، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد طلب من الإسرائيليين الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

 

ومن جهته أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل،  أن هناك معلومات أولية عن غارة جديدة على الضاحية الجنوبية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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