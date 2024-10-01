شكرا لقرائتكم خبر عن حالة تأهب قصوى في إسرائيل تحسبا لهجوم محتمل من إيران والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن القوات الاحتلال الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى في عموم الأراضي التي تحتلها، عقب توقع هجوم من إيران.

القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، "إن إطلاق النار الإيراني على دولة إسرائيل سيكون له عواقب، لن أقول أكثر من ذلك".

من جانبه اعتبر رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الإيرانية "محمد جعفر منتظري" بأن "الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الشرير أظهرت أنه لا يخضع لأي من القوانين الدولية وحقوق الإنسان".