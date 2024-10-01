شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنظيم مسابقة يعبر الطلاب فيها عن انتصار أكتوبر بالرسم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، مسابقة تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، مشيرا إلى أن موضوع المسابقة هو أن يعبر الطالب بالرسم عن انتصار أكتوبر فى تكوين فنى مترابط مستخدما الألوان.

وحددت الوزارة شروط المسابقة:

- مساحة اللوحة (35-50 سم).

- وضوح الفكرة و تناسق الألوان.

- لا يقبل عمل به اخراج أو إطار خارجي.

- لا يقبل الرسم الذى به توقيع أو علامات.

- يرسل مع اللوحة صورة شخصية للطالب مقاس 674 سم.

- تكتب بيانات الطالب خلف اللوحة :( الاسم رباعى - تاريخ الميلاد - المحافظة - اسم المدرسة و عنوانها - الإدارة التعليمية - رقم الهاتف)

- التحكيم: يتم عمل لجان تحكيم على مستوى الإدارة و ارسال 10 أسماء فائزة لكل مرحلة ويتم التصفية بالمديرية لاختيار 3 فائزين من كل مرحلة تعليمية

الموعد: ترسل الاعمال فى موعد أقصاه الخميس 10 أكتوبر إلى الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

الجوائز: 35 دراجه هوائية لكل مرحله تعليمية من خلال مبادرة دراجتك.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه فى إطار استعداد كل وزارات وقطاع فى الدولة للاحتفال بالذكرى الواحد وخمسون لنصر أكتوبر المجيد حيث تنتشر احتفالات وذكريات فى جميع المدن والقرى والشوارع المصرية عزة وكرامة، بنصر أكتوبر العظيم، مشددة على التوجيه العام للأنشطة (مسرح - صحافة وإعلام تربوى - تربية إجتماعية - تربية رياضية - مكتبات بتنظيم فعاليات مختلفة طوال شهر أكتوبر 2024 بمناسبة نصر أكتوبر المجيد بكل مدارس المديرية فى المراحل التعليمية ابتدائى - إعدادى - ثانوى " عام فني")، وتوثيق هذه الفعاليات (صور) - فيديوهات)، وموافاتنا بتقارير لهذه الفعاليات بشكل مستمر.

وانطلاق العام الدراسى الجديد 2024,2025، 21 سبتبمر الجارى لطلاب المدارس الرسمية والخاصة.