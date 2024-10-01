شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم والدواجن بمركز الصف بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، في مركز ومدينة الصف بـ محافظة الجيزة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وأطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، 4 منافذ متنقلة، إلى مناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والطالبية، والصف، لطرح اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والفراخ بـ112 جنيهًا.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وبدأت المؤسسة تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، إذ تم افتتاح منافذ بيع لحوم بلدي بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، لمواجهة جشع التجار.



منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم والدواجن



منفذ حياة كريمة