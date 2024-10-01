شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالنيابات يهنئ القضاة بعيدهم.. ويؤكد: نثمن جهودكم فى تحقيق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم وعضو مجلس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتهنئة لوزير العدل المستشار عدنان فنجري ورئيس المجلس الأعلي للقضاء وقضاة وقاضيات مصر، بمناسبة الاحتفال بـ يوم القضاء المصري وبداية العام القضائي الجديد متمنيا التوفيق للجميع.

وقال نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، في تصريحات صحفية: نعتز بقضاء مصر العادل ونفتخر بالعمل معهم داخل محاكم مصر ودور العدالة، وبفضل جهودهم تحققت العدالة الناجزة، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن.

وكان قد أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه خلال اجتماع الهيئات القضائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تم الاتفاق على تحديد يوم 1 أكتوبر ليكون عيد القضاء المصرى.