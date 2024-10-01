شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم العقارات المتضررة من حريق استوديو الأهرام بعد انتهاء الترميم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء تسليم العقارات التي تضررت نتيجة الحريق الذي نشب بـ استديو الأهرام بحي العمرانية، وذلك بعد انتهاء المحافظة من إجراء الترميمات الشاملة للعقارات وتنفيد التدعيمات اللازمة للهيكل الخرساني تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة العقارات المتضررة لحالتها دون تحميل المواطنين أى أعباء مالية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن أعمال الترميمات تمت من خلال لجنة مشكلة تضم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والمكتب الهندسي بمحافظة الجيزة بعد إجراء المعاينات اللازمة للوقوف علي مدي التأثير الذي لحق بالمباني المجاورة للحريق.

وأشار النجار إلى أنه تم تسليم عدد 2 عمارة سكنية بالعنوان 85 ش خاتم المرسلين و11 شارع الجلاء بعد انتهاء جميع الترميمات والتدعيمات والتشطيبات اللازمة وطلاء الواجهات موجها مدير مديرية الإسكان بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتكثيف الجهود والانتهاء من 3 عقارات أخرى وسرعة عودة المرافق بكلا منها لتسليم وحداتها للمواطنين وفق المواعيد المحددة دون تأخير.

من جانبهم أبدى المواطنون ممن تسلموا وحداتهم السكنية بعد التجديد سعادتهم بعودتهم للوحدات وبمستوى الأعمال، معربين عن شكرهم لقيادات الدولة والمحافظة وأجهزتها المختلفة.



بدء تسليم عقارات حريق استوديو الأهرام



تسليم عقارات حريق استوديو الأهرام



جانب من تسليم العقارات



عقارات حريق استوديو الاهرام



عقارات حريق استوديو الأهرام



