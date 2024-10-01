شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التى تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثمارى فى عدد من المحافظات، وفى هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه، والإطار الزمنى للمراحل المقبلة، حيث وجه الرئيس فى هذا الشأن بالاستمرار فى تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشددًا على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار المجتمعى، ومنوهًا فى هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التى أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية.