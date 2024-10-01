دار الافتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر غدا والنتيجة بعد صلاة المغرب

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجرياً مساء غدا الأربعاء القادم الموافق 29 من شهر ربيع الأول لعام 1446 هجرياً ؛الموافق 2 أكتوبر 2024، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية،يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 50 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء المقبل 29 من شهر ربيع الأول 1446 هجريا الموافق 2 أكتوبر "يوم الرؤية".

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 9 دقائق قبل غروب شمس ذلك اليوم ) يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بـ 9-10 دقائق، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية يمدد تتراوح بين (4) 18 دقيقة).