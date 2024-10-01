شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. انخفاض طفيف بالحرارة وأجواء خريفية والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء 2 أكتوبر 2024، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر ، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ومتوقع أن يشهد غدا عودة تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية، ورياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.