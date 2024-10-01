شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة بجميع الأنحاء حتى نهاية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الثلاثاء 01 اكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن فرص الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة .



ويسود اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، انخفاض طفيف بالحرارة ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر ، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.