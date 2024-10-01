شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية بداية لـ24.9 مليون خدمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التى قدمتها مبادرة «بداية» لـ24 مليونا و948 ألفا و529 خدمة.

وخلال الأيام الأربع الماضية، استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 37 ألفا و941 مستفيدة، وذلك عبر 211 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 43 طن لحوم ودواجن وسلع تموينية، وصلت لـ 43 ألف أسرة، بالإضافة إلى توزيع 80 طن سلع تموينية وأنابيب غاز في مختلف المحافظات، علاوة على 220 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 178.976 ألف مشارك.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 118 ألفا 758 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 245 ألفا و158 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 9 آلاف و578 مواطنا، إلى جانب توزيع 726 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ8 آلاف و587 شاب وشابة، وتقديم خدمات تأهيلية، وعلاجية وأجهزة تعويضية لـ 774 من ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تقديم 5 ملايين و943 ألف خدمة صحية، من خلال 482 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم 320 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 37 آلف مواطن، وتنفيذ قوافل لمحو الأمية، استفاد منها 642 مواطنا في المحافظات المختلفة، وتمويل 1240 مشروعا متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 1050 مستفيدا، إلى جانب تقديم 26 ألفا و797 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية.



تنظيم 208 ندوة لرفع الوعى البيئي والتوعية بالقضايا المتعلقة بالمناخ لـ 9 آلاف و540 مشارك، و20 ندوة لتمكين الشباب والفتيات والمقبلين على الزواج لـ1820 مواطنا، بالإضافة لتقديم 86 برنامجا تدريبيا مكثفا، على التحول الرقمى لـ 2089 مشاركا.



وكثفت المبادرة تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، من خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 3 آلاف و916 خدمة في مختلف المحافظات، علاوة على تنظيم 14 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة 570 من العاملين بالمنشآت المختلفة بالقطاع العام.