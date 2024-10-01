شكرا لقرائتكم خبر عن 14 رسالة من رئيس مجلس النواب خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس للداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عددا من الرسائل الهامة خلال كلمته التى ألقاها بالجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، وجاءت كالتالى:

1- مجلس النواب يتعهد باستكمال ما بدأه من صياغة تشريعات تساهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، وكذلك استكمال دوره الرقابي بمزيد من التعايش مع اهتمامات المواطن ومتطلباته بموضوعية تامة.

2- التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو الضمانة الحقيقية لدفع عجلة التنمية.

3- قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت التجويع والحصار والتهجير القسري سلاحاً ضد الفلسطينيين، ومصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا الفلسطينيين.

4- مجلس النواب يشيد بالموقف التاريخي لرئيس الجمهورية في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار.

5- ما يحدث في لبنان انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة، وعدوان لا رحمة فيه على المدنيين وينذر باندلاع مواجهة إقليمية شاملة ستكون تداعياتها وخيمة على كافة دول المنطقة.

6- مجلس النواب يثمن قرار القيادة السياسية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان.

7- مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي.

8- ما زالت ليبيا الشقيقة تعاني من تداعيات الأزمات المتتالية وما زالت مصر مستمرة في جهودها لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية.

9- السودان يواجه تحدياً وجودياً غير مسبوق ونزاعاً داخلياً اتسع نطاقه، ومصر تسعى لمد يد العون لأشقائها بوادي النيل وهو التزام الأخ تجاه أخيه، ومصر تدعم كل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في السودان.

10- مجلس النواب يثمن موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

11- أثيوبيا أفشلت كافة المساعي المبذولة لحل الأزمة وآخرها تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

12- مجلس النواب يؤكد رفضه للسياسات الأحادية الأثيوبية المخالفة لقواعد القانون الدولي، مؤكداً أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بأمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

13- مجلس النواب يقدم الشكر والتقدير للرئيس السيسي لقيادته مسيرة الوطن بحكمة وبصيرة واضعاً مصلحة الوطن وأمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار.

14- مجلس النواب يؤكد دعمه الدائم لجهود القيادة السياسية لخفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام ومواصلة مسيرة التنمية.