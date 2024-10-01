شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة تبدأ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بشارع مؤسسة الزكاة بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منافذ مؤسسة حياة كريمة توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بشارع مؤسسة الزكاة فى منطقة بركة الحاج بمحطة يمانى بالمرج شرق القاهرة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

ووفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها منفذ بالعباسية بالوايلي، ميدان العباسية أمام محطة مترو العباسية-بجوار موقف الأتوببسات، ومنفذ بحى األسمرات - أمام حي الأسمرات بجوار ملاعب الأسمرات.

كما يتواجد اليوم منافذ متحركة بحلوان، ميدان الشهداء، بجوار القسم القديم وأمام مدرسة حلوان الثانويه بنات، وغيرها بالجيزة والمحافظات.



وأنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.

