شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى الفاكهة المتساقطة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الفاكهة متساقطة الأوراق مراعاتها، خلال الفترة المقبلة .

وتمثلت التوصيات، التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:



الفاكهة المتساقطة " التفاح-الكمثرى-الخوخ-المشمش-البرقوق-الكاكى".

1- الري لمحاصيل الفاكهة متساقطة الأوراق يكون في الأراضي القديمة مرة كل 10-15 يوما.

2- الري بالتنقيط في الأراضي الجديدة 2-3 مرات في الأسبوع بمعدل 50-80 لتر ماء للشجرة على حسب طبيعة التربة ويراعى في أشجار الخوخ تباعد فترات الري لتهيئتها للدخول في السكون.

التسميد لمحاصيل الفاكهة متساقطة الأوراق:



1- يتم إيقاف التسميد في شهر سبتمبر لتهيئة الأشجار للدخول في طور السكون.

2- يتم رش أشجار الكمثرى والبرقوق والتفاح بحمض البوريك بمعدل 1,250 كجم، 650 لتر ماء للفدان خلال الشهر.

المكافحة:

1- متابعة مكافحة حفارات الساق وخنافس القلف حسب توصيات وزارة الزراعة.

2- للحد من انتشار الإصابة بمرض اللفحة النارية في أشجار الكمثرى يتم الحد من الإفراط في التسميد الأزوتى وخصوصا إضافة اليوريا لعدم حدوث تكوين أفراخ مائية تكون سبب لحدوث إصابة بكتيرية المسببة للمرض في الموسم الثاني عند التزهير.



3- الحفاظ على نسبة الـ C/ N يحدث تكون في صالح المواد الكربوهيدراتية عن طريق تقليل إضافة الأزوت خاصة في الأشجار التي تحمل الثمار على دوابر.

