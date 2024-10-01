شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ "حياة كريمة" يوفر اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو فى المرج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد منفذ مؤسسة حياة كريمة، بالمرج لتوزيع اللحوم، إقبال كبير من المواطنين، حيث وفر المنفذ المتحرك بشارع مؤسسة الزكاه فى منطقة بركة الحاج بمحطة يمانى بالمرج شرق القاهرة اللحوم ب 185 جنيه للكيلو.

كما نشرت مؤسسة حياة كريمة منافذ متحركة بمنطقة الوايلي، ميدان العباسية أمام محطة مترو العباسية، بجوار موقف الاتوببسات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

ووفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيه للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها، منفذ بحى الأسمرات - أمام حي الأسمرات بجوار ملاعب الأسمرات.

كما يتواجد اليوم منافذ متحركة بحلوان، ميدان الشهداء، بجوار القسم القديم وأمام مدرسة حلوان الثانويه بنات، وغيرها بالجيزة والمحافظات.

و أنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.





منفذ حياة كريمة يوفر اللحوم ب185 للكيلو بالمرج



منافذ البيع بالمرج