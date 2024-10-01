شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المحافظات بالقومى للمرأة تعقد اجتماعها الدورى وتناقش أنشطة مبادرة بداية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة المحافظات بـ المجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس و مقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

وأكدت الدكتورة سهام جبريل على أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات منها ما يأتى في إطار انطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ومشاركة المجلس فيها، حيث من المقرر تنظيم فعالية تحت عنوان "روح أكتوبر وقيم بناء الإنسان" وذلك فى اطار الإحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، هذا إلى جانب عدة أنشطة أخرى بالتعاون مع العديد من الجهات والتى تسهم فى نشر الوعى لبناء المواطن المصرى.

كما ناقش الاجتماع إستعدادات اللجنة لحملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تبدأ أنشطتها فى 25 نوفمبر من كل عام وتستمر حتى 10 ديسمبر، حيث تتضمن العديد من الأنشطة من بينها مقترح ندوة تحت عنوان "آليات تحسين الخدمات المقدمة لنساء المحافظات وتمكينهن وبناء قدراتهن لمواجهة كافة اشكال العنف " استنادا إلى محور الحماية فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023، وتهدف إلى تعديل المفاهيم المغلوطة والسلبية فى المجتمعات الريفية والصحراوية والنائية، وسيتم توعية المرأة لمواجهة الابتزاز والنصب الإلكترونى الذى تواجهه بكافه صورة وأشكاله، وتوجيه رسائل التوعية للمرأة في كافة المحافظات.