شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الكتاب المقدس بالمعادى يبدأ الدراسة بالعام الجديد واستمرار فرص الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن معهد الكتاب المقدس التابع لمطرانية المعادى و مقره كنيسة مارجرجس كوتسيكا، بدء الدراسة بالدفعة الجديدة بالعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.

وأوضح المهندس ماجد مكرم مدير معهد الكتاب المقدس، أن الدراسة النظامية يومين في الأسبوع، والدراسة بالمعهد مدتها عامين، تتضمن الدراسة كل مايتعلق بالكتاب المقدس.

وتابع مكرم، يدرس الطلاب مادة جغرافيا الكتاب المقدس، والكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، كما يدرس مواد تتعلق بفهم لغة الكتاب المقدس و أسلوب كتابته ، ويشرف علي المعهد الانبا دانيال مطران المعادي و توابعها و سكرتير المجمع المقدس ، و يقوم نيافته بتدريس مادة شخصيات الكتاب المقدس للطلاب بنفسه .

وأكد المهندس ماجد مكرم، أنه رغم أن الدراسة بدأت بالعام الجديد، إلا أن المعهد دائما يفتح أبوابه للتقديم والالتحاق به في أي وقت، مع مراعاة ما تم فقدانه من وقت في دراسة المناهج.

وأعلن المعهد خلال بيان رسمي، أن الدارس يختار نظام الدراسة المناسب له إما الدراسة النظامية ( الحضور بالمعهد ) للدارسين قاطنى القاهرة الكبرى أو الدراسة بنظام الـ Online ( التعلم الذاتى ) فقط للدارسين فى المحافظات وخارج مصر.

وأشار إلى أن الامتحانات سواء للدراسة النظامين أو الدراسة بنظام الـ Online تكون على موقع إلكتروني، وتستمر الامتحانات لمدة تحددها إدارة المعهد حتى تتناسب وفروق التوقيت مع الدارسين خارج مصر، لافتاً إلى أن الدراسة بالمعهد على سنتين تقسم السنة الدراسية إلى ترمين وفى نهاية السنة الثانية يمنح الدارس شهادة اتمام الدراسة بالمعهد فى حفل التخرج السنوى للمعهد.

وتابع، يوفر المعهد الكتب والملازم الخاصة بالمواد الدراسية بالمعهد للدارسين، حيث يتم رفعها على الموقع الخاص بالمعهد أو الحصول عليها من مقر المعهد و شحنها ( للدارسين خارج نطاق القاهرة الكبرى ).



ويذكر أن معهد الكتاب المقدس تأسس عام 2002م ، تحت رعاية نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، وهدف المعهد أن كل مسيحى يحيا بالكتاب المقدس مؤهل للشهادة الحية للسيد المسيح فى كل الظروف، وقادر على التأثير الإيجابى الفعال فى الأسرة والكنيسة والمجتمع والوطن.