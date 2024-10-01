شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: اليوم آخر موعد للتقدم على 950 فرصة عمل للشباب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ، أن اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024، آخر موعد للتقديم للحصول على 950 فرصة عمل لشباب محافظة القاهرة، بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي جرى الإعلان عنها منذ أسبوعين، في إطار مُشاركة الوزارة ،ومديرياتها بالمحافظات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" ، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد، للشباب من سن 18 إلى 45 سنة من حملة جميع المؤهلات.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد المقابلات والإعلان عنه ، حيث سجل حتى اليوم 1327 شاباً من الراغبين فى الالتحاق بتلك الفرص، وذلك في إطار جهود المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية فيما يخص توفير فرص العمل ، وتطوير منظومة التدريب المهني ، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، أن تلك الفرص تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية أن تلك الفرص جرى توفيرها بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك للعمل فى المهن الاتية: مهندسين تخصصات مختلفة ، وأطباء ، وصيادلة ، ومحاسبين ، ومدير مشروع ، وخدمة عملاء ، ومدخل بيانات ، وتمريض ، وطباخين ، ومساعد شيف ، وفنين جميع التخصصات ، وعمال عاديين ونظافة ، وعمال مخازن ، وجميع مهن الفندقة ، وموظفين ممرات ، واليوم آخر موعد للتقدم عليها ، من خلال الرابط الإلكتروني التالى الخاص بمديرية العمل بالقاهرة : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAOXH8wF5gLQn-_rbLpWISAVxcOc_hBUC6MGSua3e7odCjRQ/viewform?pli=1