شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتخصيص محاضرات للحديث عن انتصارات أكتوبر وفضل الشهادة والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الإدارة المركزية لـ مدارس التعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تخصيص المحاضرات الأولى يوم 7 أكتوبر الجارى للحديث عن انتصارات حرب أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار استعداد كل وزارات وقطاع فى الدولة للاحتفال بالذكرى الواحد وخمسون لنصر أكتوبر المجيد حيث تنتشر احتفالات وذكريات فى جميع المدن والقري والشوارع المصرية عزة وكرامة، بنصر أكتوبر العظيم.

وشددت الوزارة، على التوجيه العام للأنشطة (مسرح - صحافة وإعلام تربوي - تربية إجتماعية - تربية رياضية - مكتبات بتنظيم فعاليات مختلفة طوال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ بمناسبة نصر أكتوبر المجيد بكل مدارس المديرية في المراحل التعليمية ابتدائي - إعدادي - ثانوى " عام فني")، وتوثيق هذه الفعاليات (صور) - فيديوهات)، وموافاتنا بتقارير لهذه الفعاليات بشكل مستمر.



