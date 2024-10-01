شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة المتنقلة تصل مركز الصف بالجيزة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، صباح اليوم الثلاثاء، منفذًا متنقلًا لـ بيع اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بمركز ومدينة الصف في محافظة الجيزة.

وتستهدف "حياة كريمة" من خلال المبادرة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتشهد محافظة الجيزة اليوم، إطلاق 4 منافذ متنقلة، إلى مناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والطالبية، والصف، لطرح اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والفراخ بـ112 جنيهًا.