شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 12 سفينة بميناء دمياط واستقبال10 آلاف طن قمح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 01:10 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن.. بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29632 طن تشمل : 1244 طن ملح و 1850 طن رمل و 2459 طن اسمنت و 17154 طن كلينكر و 3325 طن مولاس و 3600 طن بضائع عامة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42592 طن تشمل : 3470 طن حديد و 11620 طن سكر و 2926 طن فول صويا و 430 طن خشب زان و 10146 طن قمح و 14000 طن ذرة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 486 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 298 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2798 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 112424 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181214 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3859 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5471 حركة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز