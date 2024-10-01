شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 12 سفينة بميناء دمياط واستقبال10 آلاف طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن.. بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29632 طن تشمل : 1244 طن ملح و 1850 طن رمل و 2459 طن اسمنت و 17154 طن كلينكر و 3325 طن مولاس و 3600 طن بضائع عامة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42592 طن تشمل : 3470 طن حديد و 11620 طن سكر و 2926 طن فول صويا و 430 طن خشب زان و 10146 طن قمح و 14000 طن ذرة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 486 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 298 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2798 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 112424 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181214 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3859 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5471 حركة.