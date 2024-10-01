شكرا لقرائتكم خبر عن الكيلو بـ185 جنيها.. مؤسسة حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة بالعباسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

طرحت منافذ مؤسسة حياة كريمة، اللحوم، بميدان العباسية، حيث وفرت اللحوم المجمدة بأسعار مخفضة، بمنطقة الوايلي، ميدان العباسية أمام محطة مترو العباسية -بجوار موقف الاتوببسات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

ووفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها، منفذ بشارع مؤسسة الزكاه فى منطقة بركه الحاج بمحطة يمانى بالمرج شرق القاهرة، ومنفذ بحى الأسمرات - أمام حي الأسمرات بجوار ملاعب الأسمرات.

كما يتواجد اليوم منافذ متحركة بحلوان، ميدان الشهداء، بجوار القسم القديم وأمام مدرسة حلوان الثانويه بنات، وغيرها بالجيزة والمحافظات.



و أنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.



المنافذ المتنقلة لبيع اللحوم



منافذ حياة كريمة



منافذ لبيع اللحوم والفراخ