شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المشاركة السياسية بالقومى للمرأة تعقد اجتماعها الدورى وتناقش خطة عملها والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة المشاركة السياسية بـ المجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة النائبة سناء السعيد عضوة المجلس، ومقررة اللجنة وبحضور عدد من أعضاء وعضوات اللجنة.

وأكدت النائبة سناء السعيد، أن الاجتماع ناقش مقترح تنفيذ برنامج تدريبى للتمكين السياسي للمرأة من خلال محتوى يحث على المشاركة وأهميتها وآلياتها، وذلك استعداداً للانتخابات البرلمانية والمحليات، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تبدأ أنشطتها فى ٢٥ نوفمبر من كل عام، وتستمر حتى ١٠ ديسمبر.