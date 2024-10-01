شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الزيارات الميدانية هدفها متابعة تقديم عملية تعليمية حقيقية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمواصلة تفقد عدد من مدارس المحافظة؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، ليبلغ إجمالي عدد المدارس التي تضمنتها الزيارة 8 مدارس بعدد من الإدارات التعليمية، حيث رافقهما خلال الجولة، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

و تفقد الوزير والمحافظ مدرستين بإدارة سنورس التعليمية، وهما مدرسة “جرفس للتعليم الأساسي”، والتى تضم عدد 1925 طالبًا وطالبة فى قاعات رياض الأطفال وفصول الابتدائي فى الفترة الصباحية، كما تضم عدد 1042 طالبًا وطالبة فى المرحلة الإعدادية فى الفترة المسائية، وكذلك مدرسة "دوار جبلة الابتدائية"، والتى تضم عدد736 طالبًا وطالبة.

وحرص الوزير على متابعة أداء الطلاب في الواجبات المدرسية، مشيدًا بإحدى معلمات اللغة العربية ودورها في الارتقاء بأداء الطلاب.

وفى إدارة طامية التعليمية، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "قرنى محمد على موسى للتعليم الأساسي" والتى تضم عدد 371 طالبا وطالبة، حيث حرص الوزير خلال تفقده على متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة.

كما تفقدا مدرسة "مجمع دار السلام الابتدائية" والتى تضم عدد 1731 طالبا وطالبة بصفوف رياض الأطفال والابتدائي، بالإضافة إلى مدرسة دار السلام بنين" والتى تضم عدد 972 طالب وطالبة فى صفوف رياض الأطفال والابتدائي، حيث تفقد الوزير والمحافظ فصول المدرستين، وأثنى الوزير على أداء الطلاب المتميز فى القراءة والكتابة والالتزام بأداء الواجبات المنزلية.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد مدرسة "حسن عبد العزيز للتعليم الأساسي" والتى تضم عدد ٩٩٢ طالب وطالبة بصفوف رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي التابعة لإدارة معصرة صاوى التعليمية.

وفي ختام الجولة، أكد الوزير أن الهدف من زياراته الميدانية المستمرة لمختلف المدارس متابعة تقديم عملية تعليمية حقيقية للطلاب داخل الفصول الدراسية، والالتزام بالقرارات والآليات المعلنة، مؤكدا أنه سيواصل زيارة مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

كما ثمن الوزير كافة جهود المحافظة المبذولة لتطوير العملية التعليمية وتهيئة المدارس، لتحقيق عام دراسى منضبط.

ومن جانبه، أكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل المدارس بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود لضمان انضباط العملية التعليمية.



جولة وزير التعليم بالمدارس



وزير التعليم يتفقد المدارس بالفيوم



وزير التعليم ومحافظ الفيوم يتفقدان مدارس بالمحافظة