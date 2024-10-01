شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص.. وزارة العمل تعلن خلال ساعات التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة العمل، للإعلان عن موعد إجازة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب اعتماد محمد جبران وزير العمل لها.

ويأتي ذلك في ضوء ما أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة، (نصر 6 أكتوبر).

ومن المتبع أن يتبع ذلك إعلان وزارة العمل موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص، وضوابطها، وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذى ينص على أنه ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.

وتعد إجازة 6 أكتوبر 2024 هى آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون.