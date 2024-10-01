شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلق على إصابة أشخاص بوعكة صحية خلال تدريبهم بالمدينة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادى زلطة، المتحدث الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة اعتادت تنفيذ برامج تدريبية بقاعات المدينة التعليمية التابعة للوزارة للجهات الحكومية المختلفة، موضحا أن هناك برنامج تدريبي تابع للجهاز المركرى للتعبئة والإحصاء يضم 500 شاب وفتاة يتلقون تدريب بأحد قاعات المدينة التعليمية، مشددا على أن وزارة التربية والتعليم تلقت ما يفيد بأن هناك 15 فتاة تعرضن لأعراض برد وليس تسمم غذائي، وتم نقلهم للمستشفي، لافتا إلى أن وزارة التعليم تتابع الموقف وفى انتظار التقرير النهائي للمستشفى.

وكان عدد من الأشخاص أصيبوا بوعكة صحية داخل المدينة التعليمية بأكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانطلق العام الدراسى الجديد السبت 21 سبتمبر الجارى.



وكانت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نفت ما تم تداوله على صفحات الفيس بوك بشأن إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي من العام القادم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ لتكون مادة تخصص فقط للصف الثالث الثانوي ( شعبة علمي علوم ، مشددة على أن الآليات المعلنة لإعادة هيكلة لمرحلة الثانوية منذ اليوم الأول كما هي دون تغيير ولم تصدر أي تصريحات للدكتور أكرم حسن بهذا الشأن مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون تطوير المناهج التعليمية.

كما نفت المصادر تغيير منهج الفيزياء والكيمياء للصف الثاني الثانوي للعام القادم لإضافة الأجزاء الاساسية من منهج الصف الأول الثانوي القديم أو تغيير منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي للعام بعد القادم لإضافة المواضيع الأساسية من منهج الصف الأول والثاني الثانوي القديم)، أو منهج العلوم المتكاملة سيتم تعديله كل عام فى ضوء التحديات الجديدة وخرائط وضع المناهج العالمية

كما نفت ما تم تداوله بشأن أن مادة التاريخ الوطني ستكون مادة أساسية لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي العام القادم 2025/ 2026 ولكن بمنهج جديد .