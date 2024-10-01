شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الجيزة عن مبادرة عن حياة كريمة: "سعر اللحمة أقل من نصف الثمن" والان مع تفاصيل الخبر

أشاد أهالي شارع المحطة في محافظة الجيزة، بمبادرة مؤسسة "حياة كريمة" لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة، والتى تم إطلاقها فى عدد من المحافظات استجابة لرئيس الجمهورية.

ومن جانبها، قالت إحدى قاطنات شارع المحطة، إن فور سماعها عن المبادرة من جيرانها، جاءت إلى المنفذ، الذي أطلقته المؤسسة بالشارع، لتشتري احتياجاتها من اللحوم بسعر 185 جنيهًا للكيلو الواحد، مضيفة: "اللحمة أقل من نصف الثمن، لسه جايباها من السوق بـ400".

وتأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وبدأت المؤسسة تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، إذ تم افتتاح منافذ بيع لحوم بلدي بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية، لمواجهة جشع التجار.