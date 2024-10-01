شكرا لقرائتكم خبر عن العاملين بالصحافة تقرر إجراء حوار اجتماعى حول تحويل منظومة الدعم لنقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، برئاسة مجدى البدوى، البدء الفورى فى إجراء حوار مجتمعى بين المنظمات النقابية التابعة للنقابة العامة لمناقشة الآثار الإيجابية والسلبية المصاحبة لعملية تحويل الدعم من عينى إلى نقدى.

وقال البدوى، إن حكومات مصر المتعاقبة خلال الحقبة الأخيرة كانت تسعى جاهدة إلى اتخاذ مثل هذا القرار تحت شعار ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أن الحكومات كانت تتراجع فى النهاية عن اتخاذ مثل هذا القرار، لكن يبدو أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لديها إصرار على اتخاذ قرار التحول من عينى إلى نقدى.

وطالب البدوى من الحكومة سرعة إعلان خارطة الطريق لهذا التحول لأن هناك ثلاث تخوفات لدى المصريين من هذا التحول، أهمها ما هو موقف الطبقة المتوسطة من هذا التحول وهل ستستطيع الحكومة حصر الفئات المستحقة لهذا الدعم من عدمة ومواجهة التضخم الناتج عن عملية التحول.

وشدد البدوى على ضرورة أن لا يغفل العمال أثناء المناقشة المميزات التى ساقتها الحكومة أثناء التفكير فى عمليات التحول من عينى إلى نقدى، ومن أهمها ضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقية، وان الدعم النقدى سيجعل المواطن يستفيد بسلع ذات جودة أعلى، والأهم فى ذلك هو أن مبلغ الدعم سيرتبط بالتضخم.

وأشاد البدوى بموقف الحكومة بطرح مثل هذه الموضوعات التى تمس المواطن بشكل مباشر لـ الحوار الوطنى وسماع الأصوات لعلها تصل إلى صيغة تصب فى مصلحة المواطن.