شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطرح اليوم اللحوم بـ185 جنيهًا فى الطالبية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة" بالجيزة، اليوم الثلاثاء، منفذًا متنقلًا بالطالبية في محافظة الجيزة، لطرح اللحمة المجمدة بـ185 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن مبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ للمواطنين بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عنهم.

وتشهد محافظة الجيزة اليوم، إطلاق 4 منافذ متنقلة، إلى مناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والطالبية، والصف، لطرح اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والفراخ بـ112 جنيهًا.

وتأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وبدأت المؤسسة تطبيق المبادرة بمحافظات (الإسماعيلية، والشرقية، والقاهرة، والجيزة)، وذلك بافتتاح منافذ ثابتة لبيع اللحوم البلدية بأسعار تنافسية، ومنافذ أخرى متنقلة لبيع اللحوم المجمدة بأسعار مدعمة.



