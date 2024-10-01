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وزارة الصحة توضح الفرق بين تطعيم الحمى الشوكية والسحائى.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 10:57 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم الحمى الشوكية هو نفسه تطعيم السحائي، وإن كان التطعيمين للوقاية من الحمى الشوكية، ولكن الاختلاف يكون في الآتى:

١- الحمى الشوكية في المدارس سحائي ثنائي متعدد السكريات ويكون أول كل مرحله دراسية.

٢- فى المصل و اللقاح سحائي رباعى مقترن و بيتاخد مرة في العمر،  ومرة منشطة عند اللزوم، أو قبل دخول الجامعة.

وتابعت: إذا تم تطعيم طفل بحمى شوكية مقترن من الموجود  في المصل وللقاح يجب عليه الا يحصل على الموجود بالمدرسة لأن الطعم المقترن يمنح مناعة طول العمر .
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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