شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح الفرق بين تطعيم الحمى الشوكية والسحائى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 10:57 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم الحمى الشوكية هو نفسه تطعيم السحائي، وإن كان التطعيمين للوقاية من الحمى الشوكية، ولكن الاختلاف يكون في الآتى:
١- الحمى الشوكية في المدارس سحائي ثنائي متعدد السكريات ويكون أول كل مرحله دراسية.
٢- فى المصل و اللقاح سحائي رباعى مقترن و بيتاخد مرة في العمر، ومرة منشطة عند اللزوم، أو قبل دخول الجامعة.
وتابعت: إذا تم تطعيم طفل بحمى شوكية مقترن من الموجود في المصل وللقاح يجب عليه الا يحصل على الموجود بالمدرسة لأن الطعم المقترن يمنح مناعة طول العمر .
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