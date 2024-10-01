شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح الفرق بين تطعيم الحمى الشوكية والسحائى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم الحمى الشوكية هو نفسه تطعيم السحائي، وإن كان التطعيمين للوقاية من الحمى الشوكية، ولكن الاختلاف يكون في الآتى:

١- الحمى الشوكية في المدارس سحائي ثنائي متعدد السكريات ويكون أول كل مرحله دراسية.

٢- فى المصل و اللقاح سحائي رباعى مقترن و بيتاخد مرة في العمر، ومرة منشطة عند اللزوم، أو قبل دخول الجامعة.

وتابعت: إذا تم تطعيم طفل بحمى شوكية مقترن من الموجود في المصل وللقاح يجب عليه الا يحصل على الموجود بالمدرسة لأن الطعم المقترن يمنح مناعة طول العمر .

