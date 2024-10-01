شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير لقاح الأنفلونزا الجديد بفروع المصل واللقاح بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية شتاء 2024/ 2025 المحدث بكافة فروع المصل واللقاح بكافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ،إنه تم توفير لقاح الإنفلونزا الرباعى الذى يحمى الجسم من أخطر أربعة فصائل من الإنفلونزا.



وأشار إلى أن أنسب موعد لتلقى لقاح الإنفلونزا فى شهرى سبتمبر وأكتوبر، أى قبل دخول فصل الشتاء، وذلك نظرا لارتفاع الإصابات بالأمراض الفيروسية التنفسية فى فصل الشتاء.

وأضاف أن المناعة الكاملة ضد مرض الإنفلونزا الموسمية تتكون بعد أسبوعين من التطعيم، وتستمر لمدة 6 أشهر، بعدها تبدأ المناعة تقل تدريجيًا، ولذلك يجب التطعيم سنويًا ضد الإنفلونزا الموسمية.

يذكر أن الجرعة المقررة من لقاح الانفلونزا نصف مللى تؤخد بالكتف كاملة من عمر 6 أشهر، ويحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من 6 أشهر لتسع سنوات ولم يسبق له التطعيم من قبل بجرعتين من اللقاح.