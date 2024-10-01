شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة تصل اليوم 4 مناطق جديدة بالجيزة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

لليوم الرابع على التوالي، تطلق مؤسسة "حياة كريمة" أربعة منافذ لبيع اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية في محافظة الجيزة.

وتتمركز منافذ المبادرة بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، في المناطق الآتية: أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والطالبية، والصف، لطرح اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والفراخ بـ112 جنيهًا.

وبدأت المؤسسة تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، إذ تم افتتاح منافذ بيع لحوم بلدي بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، لمواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.